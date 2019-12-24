: Altın Kanat Ödülleri düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu

24.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:41

"Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla farkındalık yaratmaya çalışan Altın Kanat Ödülleri dün akşam Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezinde Alia Media, İstesonhaber.com, Wedding Palace ve Beşiktaş Belediyesinin desteğiyle muhteşem bir muhteşem törenle sahiplerini buldu. Geceye iş, ekonomi ve sanat dünyasının birbirinden iddialı marka ve sanatçıları katıldı.

2019'UN ARALIK AYINA DAMGA VURDU

İlk kez düzenlenmesinden dolayı ses getiren gece, Alia Medya 'nın ev sahipliğinde Altın Kanat Ödülleri Töreni adıyla, 2019 Aralık ayına damgasını vurdu.

İLK KEZ DÜZENLENDİ

İlklerin yaşandığı gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı ve bir çok ünlünün katıldığı ödül töreninde çeşitli dallarda ödüller sahibini buldu. Keyifli bir törene ev sahipliği yapan Akatlar Kültür Merkezi de gecede adeta yıldızlaştı. Kültür Merkezi bu tür organizasyonlar için aranılan mekan olma yolunda yeni bir ivme daha kazanmış oldu. İlk kez düzenlenmiş olmasına rağmen katılımın memnuniyet verdiği gece oldukça eğlenceli geçti.

ÜNLÜLER KONUKLARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Kendi dallarında sahnede yer alan ünlüler gerek mizahi sohbetleri ile gerekse müzik ziyafeti ile misafirlere hoş bir gece yaşattılar. Bu muhteşem gecede Tamer Kardağlı, Bloomberg HT de yayınlanan lütfen +1 programına ödülünü takdim etti.

Altın Kanat Ödülleri töreninde ödül alanların listesi ise şöyle;

YILIN ONUR ÖDÜLÜ BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI ÖNDER BAKAN

KADINA KARŞI ŞİDDETE KARŞI YAPILAN EN İYİ ÇALIŞMA BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ RIZA AKPOLAT

YILIN EN İYİ ERKEK TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI YILMAZ MORGÜL

YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞARKISI (SENSİZLİK BANA HARAM) YILMAZ MORGÜL

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ AYDAN ŞENER

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ LEVENT İNANIR

MESLEK ONUR ÖDÜLÜ GİZEM ÖZDİLLİ

MESLEK ONUR ÖDÜLÜ NURİ ALÇO

MESLEK ONUR ÖDÜLÜ ÜMİT KARAN

YILIN EN İYİ ERKEK FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI -FERMAN TOPRAK

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HABER SİTESİ (İŞTESONHABER.COM) YUNUS EMRE ÇELİKTEN

YILIN EN İYİ HABER ÜLTENİ - SHOW HABER RIDVAN BIYIK

YILIN EN İYİ ERKEK HABER MUHABİRİ (SHOW HABER ALİ ÇİÇEK

RÖPORTAJ DALINDA YILIN EN İYİ GAZETECİSİ TUĞBA KALÇIK

YILIN EN İYİ SAĞLIK PROGRAMI MERAL KARADAĞ İLE SAĞLIK MERKEZİ

YILIN EN İYİ KADIN MUHABİRİ ÖZAY ERAD

YILIN EN İYİ KADIN FANTAZİ MÜZİK SANATÇISI ASLI HÜNEL

ÖZEL DAVETLİ KUYUMCUKENT YÖN KURULU BAŞKAN VEKİLİ ABDULLAH DENİZ

YILIN EN İYİ DERGİSİ KLASS MAGAZİN MUAMMER KAPUCUOĞLU

YILIN EN İYİ KADIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI UMUT AKYÜREK

YILIN EN İYİ MAGAZİN SİTESİ MAGAZİNKOLİK .COM NURCAN SABUR

YILIN EN İYİ HABER SİTESİ HABERLER.COM BEDİA SERRA TİMUR

YILIN BAŞARALI POP KADINSANATÇISI BANU ZORLU

YILIN FENOMENİ MURAT ÖVÜÇ

YILIN EN BAŞARILI GÖSTERİSİ ''ELMA DERSEM ÇIK'' AŞKIM KAPIŞMAK

YILIN EN İYİ ÇIKIŞYAPAN ŞARKISI (ÇOK SEVDİM YALAN OLDU ) FATİH BULUT

YILIN EN İYİ PROGRAM SUNUCUSU CEYHUN YILMAZ

YILIN EN İYİ HABER KANALI TGRT HABER SAİT İNANÇ

YILIN EN İYİ DÜET PROJESİ GENTA İSMAİJLİ -EYPİO

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ HÜLYA SELONİ

YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ ERSOY DEDE

KOSOVA TÜRKİYE KÜLTÜR ELÇİSİ ARBNORA ADEMAJ

ULUSLAR ARASI BAŞARI ÖDÜLÜ(FİLM MUSİC COMPOSER VE SCORİNG ) İRSEL ÇİVİT

YILIN EN İYİ ERKEK EKONOMİ SPİKERİ MURAT TUFAN

YILIN EN İYİ KADIN EKONOMİ SPİKERİ NAZLI BOLAK

YILIN EN BAŞARILI POP ERKEK SANATÇISI MURAT BAŞARAN

YILIN EN İYİ STAND-UP GÖSTERİSİ (MIKNATIS) UMUT OĞUZ

YILIN ONUR ÖDÜLÜ MHP YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCER YILMAZ

YILIN ONUR ÖDÜLÜ MHP YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ENGİN KIZILDEMİR

YILIN EN İYİ KADIN PROJESİ (İSTANBUL GIRLS ORCHESTRA)

YILIN EN DİKKAT ÇEKEN ŞARKISI - HAVALI - CANSEVER

YILIN EN İYİ DJ SANATÇISI - DJ MURAT

YILIN EN DİNAMİK PRODÜKSİYON ŞİRKETİ -ALPAT FİLM PRODÜKSİYON TARIK ALPAT

YILIN EN İYİ PERFORMANS SANATÇISI ÖDÜLÜ (DEVRİMCAN KAPTAN )

YILIN EN İYİ MÜZİSYEN GRUBU (GRUP AYNA ) ERHAN GÜLERYÜZ

YILIN EN İYİ MENAJERLİK MARKASI (ARI MAGAZİN) ERHAN ARI

Ayrıca Türkiye'nin en iyi firmaları yine bu muhteşem gecede ödüllerine kavuştu.

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