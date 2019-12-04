Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi

04.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:05

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yıllar önce komşu köyler ile haberleşmek amacıyla ateş yakılan ve dumanla haberleşme gerçekleştirilen tepe definecilerin hedefi haline geldi. Türkiye'den definecilerin yanı sıra Avrupa'dan gelenler de burada kazı yapmaya çalışıyor. Bu durum nedeniyle mahalle sakinleri tepeye zarar verilmemesi için zaman zaman nöbet tutuyor.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Gültepe Mahallesi sakinleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmanın yanı sıra yıllar önce komşu köylerle olağanüstü durumlarda ateşle haberleşmek için kullanılan tepeyi, definecilerden korumakla uğraşıyor. Çevre köylerin de hemen hepsinde bulunan tepe, altın olduğu dedikodusunun ardından 10 yıldır definecilerin hedefi haline gelmiş durumda. Mahalle sakinleri, özellikle kış aylarında ve yağmur yağdıktan sonra gelen definecilerden tepeyi korumak için zaman zaman nöbet tutarken, gençler ise sık sık tepeye çıkarak birilerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Köstebek yuvasını andıran çukurların oluştuğu ve aşağısında bulunan toprak evin de tahrip edildiği alanla ilgili yetkilerden yardım talep eden mahalle sakinleri, tepeye bekçi görevlendirilmesini istiyor.

Kaynak: DHA