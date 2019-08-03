Altay'da yeni sezon formaları görücüye çıkıyor

Geçtiğimiz sezonki iş ortaklığını yeni sezonda da Puma ile sürdürme kararı alan Altay, Süper Lig hedefiyle başlayacağı yeni sezonda profesyonel futbol takımının terleteceği formalarını 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü Mövenpick Oteli'nde düzenlenecek lansmanla spor kamuoyuna tanıtacak. Toplantıda yeni formaları Siyah-Beyazlıların file bekçileri; Emre Koyuncu, Aydın Bağ, Cihan Topaloğlu ile 1. ligin rekortmen gol kralı Marco Paixao, Leandro Kappel, Özgür Özkaya ve Gençer Cansev tanıtacak. Toplantıya katılacak Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise yeni sezon hedefleri ve transferlere dair soruları yanıtlayacak.

Siyah-Beyazlı kulübün ilk kez bir forma lansmanı ile ardından sürecek tanıtım kampanyası hazırladığını belirten Altay Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler; ''Kulübümüz ve camiamız adına bir ilki daha hayata geçiriyoruz. Yeni sezon formalarımız yanında Altay 19on4 Store ile lisanslı taraftar ürünlerimiz geniş bir çeşitlilik içinde taraftarlarımızla buluşacak. Puma ile kalite ve tasarımda farklılık yaratacak bir koleksiyona imza atıldı. Yeni sezonda tüm ekibimize başarılar diliyorum.'' şeklinde konuştu.

AL-HASSAN TAMAM

Altay'ın Afyon kampında denemeye aldığı isimlerden, Nijerya U-21 milli takım oyuncusu İbrahim Al-Hassan Adamu'nun performansı tam not alırken, Siyah-Beyazlıların Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın istediği doğrultusunda Afrikalı orta saha oyuncusu ile el sıkışılması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler