Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi

13.09.2019 19:23

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti. Davutoğlu'nun istifa kararı alması sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj dikkat çekti.

"KOVULDUKTAN SONRA 'İSTİFA EDİYORUM' DEDİ"

AK Pati'den kesin ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın açıklamasıyla parti den istifa ettiğini açıkladı. Davutoğlu'nun istifa kararına AK Parti içinden ilk tepki Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. İzmir Milletvekili Özalan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AK Parti'den kovulan Ahmet Davutoğlu, kovulduktan 1 hafta sonra "istifa ediyorum" dedi. Fıkra bu kadar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

02.09.2019 tarihinde AK Parti MYK'da önemli karar verilmişti. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istenmişti. AK Parti'den yapılan açıklamada, "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra ise Ahmet Davutoğlu yaptığı basın toplantısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.