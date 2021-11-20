Alp Navruz dert yandı! İşte nedeni...

İSTANBUL (Snob Magazin) - allow=";" allowfullscreen="" height="360" src="http://rss. haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://www.youtube.com/embed/wX2ji4jFU28&width=600&quality=100" width="640">

Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Alp Navruz, reklam yüzü olduğu markanın canlı yayın çekimine gittiğini söyledi. İki gün İstanbul'da kalacağını ifade eden Alp Navruz, trafikten dert yandı.

"TRAFİK BENİ YORUYOR"

Ünlü oyuncu, "İstanbul trafiği beni çok yoruyor. İstanbul'a her geldiğimde başka bir ülkeye gelmiş gibi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

FİNAL YAPIYOR

Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı ' Ada Masalı' hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.

Başrolünü Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi 25. bölümde ekrana veda edecek.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz'ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz'ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak.