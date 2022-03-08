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Alp Navruz'dan Anlamlı Paylaşım!

Snob Magazin - Magazin
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Alp Navruz'dan Anlamlı Paylaşım!

Oyuncu Alp Navruz, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, kadın-erkek eşitliğine vurgu yaptığı tişörtle poz verdi.

Son olarak 'Ada Masalı' adlı dizide Ayça Ayşin Turan ile başrol oynayan Alp Navruz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir paylaşımla kutladı.

Kadın ve erkek eşitliği temalı tişörtle verdiği pozu sosyal medyasından paylaşan Alp Navruz "Daha saygı ve sevgi dolu yarınlar için çocuklarımıza da kadın-erkek eşitliğini çok erken yaşlarda öğretmemiz gerekiyor." notunu ekledi.

Başarılı oyuncunun yaptığı paylaşımdan sonra paylaşıma birçok yerden destek yorumları da gecikmedi.

Snob Magazin / Magazin

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