"Alo 170" hattına geçen yıl 14,8 milyon çağrı geldi

01.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:04

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Alo 170" hattına geçen yıl 14,8 milyon, kurulduğu günden bugüne kadar toplam 100 milyonun üzerinde çağrı geldiğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iletişim merkezi "Alo 170" hattının çalışma hayatı ile ilgili her türlü soru, ihbar, şikayet ve öneriyi dikkate aldığını belirtti.

Hattın, 10 ildeki merkezlerde bin 567 çalışanla yurt içi ve yurt dışındaki çağrıları cevapladığını vurgulayan Selçuk, "Alo 170 hattına geçen yıl 14,8 milyon, kurulduğu günden bugüne kadar son 10 yılda 100 milyonun üzerinde çağrı geldi." bilgisini verdi.

190 farklı konu başlığında kesintisiz hizmet sunuyor

Bakan Selçuk, bu yılın ocak-şubat döneminde "Alo 170"e 2 milyonun üzerinde çağrı geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hattımız, bakanlığımızın yanı sıra bağlı kurum ve kuruluşlarımızdan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu olmak üzere 190 farklı konu başlığında yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz hizmet sunuyor. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde, bürokrasiyi azaltarak hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız bir hizmet alma mekanizması oluşturduk."

Hat çalışanlarına, çalışma hayatına dair güncellenen konu ve mevzuatlar hakkında belirli periyodlarla eğitimler verildiğini aktaran Selçuk, hizmet kalitesini en iyi hale getirmek için çalışanlarına bugüne kadar 355 bin saatin üzerinde eğitim verildiğini vurguladı.

"Alo 170" hattına yönelik vatandaş memnuniyetinin yüzde 93 olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Hatta gelen çağrıların yüzde 92'si görüşme sırasında çözüldü. Daha detaylı araştırılması ve incelenmesi gereken konular ise birimlere yönlendirilerek 2 iş günü içinde sonuçlandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA