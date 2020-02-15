Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı
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Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı

Merkezi Alman şehri Erfurt'ta cumartesi günü bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağ parti AfD ile siyasi koalisyonları protesto etti.

15.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:47
Almaya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklara çıktı

Alman protestocular Thüringen eyaletinde başbakan seçimini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) belirlemesine ve 75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan Dresden şehrinde hayatını kaybedenleri anmak için sokaklara döküldü.


Almaya'nın Erfurt kentinde cumartesi günü bir araya gelen binlerce kişi, aşırı sağ parti AfD ile siyasi koalisyonları protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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