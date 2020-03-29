Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
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Wiesbaden, Dünya, Güncel

Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti

Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in cesedi dün öğlen vakitlerinde Hochheim kenti yakınlarında, hızlı tren rayları üzerinde bulundu. Polisin ilk tespitleri Schaefer'in intihar ettiği yönünde.

29.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 00:48
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti

Wiesbaden Savcılığı tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, cesedin aldığı yaralar nedeniyle tanınmaz bir halde bulunduğuve araştırmalar sonucunda ölen kişinin 54 yaşındaki Thomas Schaefer olduğu bildirildi.

İLK TESPİTLER İNTİHAR ETTİĞİ YÖNÜNDE

Polis ise olay yerinde yapılan incelemeler, şahitlerin ifadeleri, cesedin bulunuş şekli, teknik ve kriminal incelemelerin değerlendirmesi sonucunda Schaefer'in intihar ettiği kanaatine varıldığını açıkladı. Muhtemel intiharın nedenleri hakkında bir açıklamada bulunulmadı.

VİRÜS NEDENİYLE 7,5 MİLYAR EUROLUK YARDIM YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Schaefer geçtiğimiz günlerde sıkça kamuoyunun karşısına çıkmış, özellikle Koronavirüs krizi nedeniyle küçük işletmelere 7,5 milyar euroluk yardım yapılacağını açıklamıştı.

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