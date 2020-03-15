Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, ülkedeki vaka sayısı ise 5 bin 54'e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılıyor. İtalya, İspanya ve Fransa'da ölümcül virüs nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artarken, Almanya'da da bilanço ağırlaşıyor. Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, ülkedeki vaka sayısı ise 5 bin 54'e çıktı.

VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Almanya'da, 9 Mart'ta 1040 olarak açıklanan vaka sayısı, bugün 5 bin 54 kişiyi buldu. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı.

Die Zeit Gazetesi'nin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 100 vakanın bulunduğu bölgede, 4 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Kuzey Ren-Vestfalya bölgesini ise 827 vaka ve 3 ölüm ile Baden-Vürtemberg bölgesi takip ediyor. Son olarak da 681 vaka ve 3 ölü ile Bayern bölgesi geliyor. Diğer bölgelerde vaka sayıları çok fazla olmasa da gerek Alman hükümeti, gerekse Alman medyası vaka sayılarında artışın beklendiğinin altını çizdi.

3 ÜLKEYE KARA SINIRI KAPATILACAK

Ayrıca, Almanya, koronavirüs salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Öte yandan, İtalya'nın ardından en çok ölümün ve vakanın görüldüğü İspanya'da ölü sayısı 288'e yükseldi, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

Kaynak: DHA