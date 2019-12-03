Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

03.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:35

Türkiye'nin sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen yabancı teröristlerin ülkelerine iadeleri devam ediyor. Bu kapsamda bugün Alman vatandaşı 5 terörist daha sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

3 HAFTADA 21 YTS SINIR DIŞI EDİLDİ

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca 3 haftada 21 yabancı terörist savaşçı (YTS) ülkelerine sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerinde 938 yabancı terörist savaşçı kaldı.

8 BİN 922 YTS'NİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince son iki yılda terör örgütü DEAŞ'ın 5 eylem girişimi önlendi. Bu yıllarda, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellendi.