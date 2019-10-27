Alman polisi, Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı!

27.10.2019 18:37

Terör örgütü yandaşlarının eylemlerine ses çıkarmayan Alman polisi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisbyrg şehrinde Türk vatandaşı İrfan Ayaş'ı öldüresiye dövdükten sonra sokağa bıraktı. Hastanede tedavi altına alınan İrfan Ayaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SAATLERCE DARP EDİLDİ

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş'ı darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Ayaş, hastanede tedavi altına alındı. İrfan Ayaş'ın iddialarına göre, Duisburg Bruckhausen'de çıkan bir kavgaya müdahale eden polisler Ayaş'ı Duisburg merkez karakoluna götürerek saatlerce darp etti. Beş polis tarafından kelepçeli vaziyette elbiseleri çıkarılarak coplanan, her tarafı darp edilen, kafası yarılan, elmacık kemiği ve kolu kırılarak saatlerce darp edilen Ayaş, Cumartesi günü sabah yerel saatle 08.00'de yarı baygın vaziyette sokağa bırakıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI, SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bruckhausen'e gelen Ayaş, arkadaşlarınca çağrılan ambulansla Duisburg Hamborn'daki hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ayaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORLAR

Almanya, terör örgütü PKK yandaşlarının her alanda rahat faaliyet gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Frankfurt Havalimanı'nda da terör örgütü yandaşları, THY kontuarlarını işgal etmişti. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Havaalanı polisinin tavrını eleştirerek, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullanmıştı.