Alman basını, Trump'ın Erdoğan karşısındaki tavrını hedef aldı: Kuyruğunu sallayan köpek gibiydi

16.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 18:05

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler olumlu geçerken, iki lider arasındaki görüşme ABD ve Alman basınında yer almaya devam ediyor. Almanya'da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Trump'ın Erdoğan'a övgüler sıraladığını belirterek, Trump için ses getirecek bir yorumda bulundu.

ERDOĞAN, TRUMP'IN ÖVGÜLERİNDEN ETKİLENMEDİ

Frankfurter Allgemeine Zeitung'daki analizde Erdoğan ile Trump'ın düzenlediği ortak basın toplantısında, iç politikada baskılarla karşılan Trump'ın övgülerinden Erdoğan'ın hiç etkilenmeden tutumunu koruduğu belirtildi.

Haberde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'daki ev sahibini bazı anlarda rezil etti, çok açık bir şekilde değil, belli belirsiz. Dünya sahnesinden iç politik hesaplarla geri çekilmesinin nasıl bir bedeli olacağını Trump en geç East Room'daki düzenlenen basın toplantısında fark etmiş olmalı. Karmaşık Türk-Amerikan ilişkilerindeki hangi anlaşmazlık olursa olsun, (füze programı, Suriye politikası, Fetullah Gülen) Erdoğan tümüne karşı koydu.

"KUYRUĞUNU SALLAYAN BİR KÖPEK GİBİYDİ"

Erdoğan, kendine güvenen bir tavır sergiledi. Trump'ın övgülerinde de etkilenmedi. Amerikan Başkanı "Neredeyse ilk günden beri, uzun zamandır dostuz" ve "Cumhurbaşkanının hayranıyım. Harika bir ilişkimiz var" dedi. Burada kuyruğunu sallayan bir köpek gibiydi. Türkiye'nin Suriye'nin askeri operasyonu başlamada önce, Trump'ın bölgeden çekilmesinde olduğu gibi. Trump'ın Türk ekonomisini yaptırımlarla yerle bir etme tehdidi ise unutulmuştu."

Kaynak: Deutsche Welle