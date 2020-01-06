: Alkolü fazla kaçırdılar, soluğu sahilde aldılar! Cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandılar

06.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:21

Tayland'ın Pattaya kentinde bir plajda cinsel ilişkiye giren çift, polis tarafından takip edildikten sonra konakladıkları otelde gözaltına alındı. 125'er Pound para cezasına çarptırılan çift ayrıca kameralar karşısında gerçekleştirdikleri eylem için özür dilediler.

BARDAN ÇIKIP, SAHİLE İNDİLER

Olay Tayland'ın en gözde tatil mekanlarından Pattaya'da meydana geldi. Kendi ifadelerine göre etrafta neler olup bittiğini, hatta nerede olduklarını bile hatırlayamayacak kadar alkollü olduğunu söyleyen Rusya asıllı 26 yaşındaki Roman Grigorenko ve 19 yaşındaki Daria Vinogradova, sahilde bir bardan çıktıktan sonra Pattaya plajına geldiler.

PLAJDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Plaja geldikten sonra kumların üzerinde uzanan çift, bir süre yakınlaştıktan sonra cinsel ilişkiye girdi.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Etrafta olup bitenden haberdar olamayacak kadar sarhoş olduklarını dile getiren çiff plajda cinsel ilişkiye girdikleri sırada etraftakiler tarafından yaklaşık 30 saniye boyunca kameraya kaydedildiler.

OTELDE GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredekiler tarafından polise şikayet edilen sarhoş çift, konakladıkları otelde Tayland polisi tarafından gözaltına alındı. Ayrıca çiftin her birine 125'er Pound para cezası verildi.

KAMERALAR KARŞISINDA ÖZÜR DİLEDİLER

Tayland polisinin yaşlı çifte uyguladığı ceza parayla sınırlı kalmadı. Kimliklerinin ortaya çıkmaması için ameliyathane maskesi giydirilen çift, kameralar kayıttayken yaptıkları için özür diledi.

"ŞEHRİN İTİBARINA ZARAR VERDİK, ÖZÜR DİLERİZ"

Konuyla alakalı açıklama yapan 26 yaşındaki Roman Grigorenko yaptıklarından pişman olduklarını belirterek, "Kameralara yakalanan çift biziz. Ne olduğunu anlayamayacak kadar sarhoştuk. Vatandaşları rahatsız ettiğimiz ve şehrin itibarına zarar verdiğimiz için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

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