Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı - Haberler
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Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı

Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün lüks aracıyla çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de alkollü olduğu iddia edilen ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün lüks aracıyla çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan kuryenin öldüğü kaza anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Merkezefendi Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 20 AGG 462 plakalı lüks otomobil, yoğun trafikte makas atmaya çalışınca kontrol çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde pakt servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motorsikletl kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye, savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşların ilk yardımı yaptığı olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Batır'a yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Batır'ın doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlenirken, ekipler tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kontrolü kaybederek otomobilin motosikletli kuryeye çarpma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı kuryenin savrularak yere düşmesi ile minibüsteki telaş ve vatandaşların yardıma koşması yer aldı.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/ İHA)

Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı

Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı

Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı

Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı

Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı

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Muratdede Mahallesi, Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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