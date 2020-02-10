: Alkollü sürücünün çarptığı bebek, metrelerce havaya savruldu

10.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:28

Ukranya'da bir anne, bebek arabasında olan üç aylık bebeği ile yolun karşısına geçmek isterken aşırı alkol aldığı tespit edilen bir sürücü kırmızı ışıkta bebeğin arabasına çarptı.

Anneyi santimler ile sıyıran araba bebeği metrelerce havaya fırlattı. Kazadan bebeğe çarpan araç sürücüsü dahil diğer sürücüler yere çakılan bebeğe yardım için koştular. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumu ciddi olduğu belirtildi.

Bebeğin 34 yaşındaki annesi Maria Tkachenko aşırı derecede alkol kokan sürücünün yanına yaklaşıp kendisinden özür dilediğini söyledi. Kazadan sonra alkol sınırını dokuz kat aştığı tespit edilen sürücü tutuklandı.

Sürücü mahkeme tarafından suçlu bulunursa üç yıl hapis cezası alacak.

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