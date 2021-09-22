Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi

MERKEZEFENDİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç. (23), yoldan geçen araçları taş atarak trafiği tehlikeye düşürdü. 4 araç atılan taşlardan zarar görürken, vatandaşlar tarafından yakalanan Melih Ç., polise teslim edildi. Melih Ç.'nin yoldan geçen araçlara taş attığı anlar ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Hallaçlar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç., yoldan geçen araçlara taş fırlatmaya başladı. Melih Ç.'nin attığı taş parçalarından 2 otomobilin sol kapı camları kırıldı, 2 otomobilin ise sol kaputlarında zarar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ne olduğunu anlayamayan ve şok geçiren otomobil sahipleri, araçlarını yol kenarına park edip, taş atan Melih Ç.'yi yakalayarak gelen polis ekiplerine teslim etti.

Atılan taş parçalarını gösteren Erol Kaya da, atılan taş nedeniyle camın kırıldığını, ailesinin üzerine cam parçalarının fırladığını. Büyük korku yaşadıklarını söyledi. Gözaltına alınan Melih Ç., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.