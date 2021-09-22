Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi - Haberler
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Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç. (23), yoldan geçen araçları taş atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

MERKEZEFENDİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç. (23), yoldan geçen araçları taş atarak trafiği tehlikeye düşürdü. 4 araç atılan taşlardan zarar görürken, vatandaşlar tarafından yakalanan Melih Ç., polise teslim edildi. Melih Ç.'nin yoldan geçen araçlara taş attığı anlar ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Hallaçlar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu öne sürülen Melih Ç., yoldan geçen araçlara taş fırlatmaya başladı. Melih Ç.'nin attığı taş parçalarından 2 otomobilin sol kapı camları kırıldı, 2 otomobilin ise sol kaputlarında zarar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ne olduğunu anlayamayan ve şok geçiren otomobil sahipleri, araçlarını yol kenarına park edip, taş atan Melih Ç.'yi yakalayarak gelen polis ekiplerine teslim etti.

Trafiği de tehlikeye düşüren Melih Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Melih Ç.'nin otomobilleri taşlama anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Melih Ç.'nin elinde bir taşla yol da yürüdüğü, ardından da elindeki taşları yoldan geçen otomobillere fırlattığı görülürken, araçları zarar gören vatandaşlar tarafından yakalanması da yer aldı.

Otomobilinde hasar oluşan Sebahattin Gümüştekin, olay karşısında şok olduklarını belirterek, "Başkarcı Mahallesine ailemle kar şurubu içmeye gidiyorduk. Otomobile birden taş geldi, ne olduğunu anlayamadık. Hatta önce rögar kapağı çıktı sandım. Ancak adamın biri taş atmış, yakalayıp, polise teslim ettik" dedi.

Otomobilinin camı kırılan Alper Türk ise "Biz yolda ilerliyorduk, birden cam kırıldı ve çeriye taş girdi. Büyük panik yaşadık. Adamın birisi kavşakta durmuş gelen gidine taş attığını gördük. Otomobil içindeki aileler büyük korku yaşadı. Taş arka cama gelse 1 yaşındaki bebeğe zarar gerebilirdi. Bizde yakalayıp, polise teslim ettik" diye konuştu.

Atılan taş parçalarını gösteren Erol Kaya da, atılan taş nedeniyle camın kırıldığını, ailesinin üzerine cam parçalarının fırladığını. Büyük korku yaşadıklarını söyledi. Gözaltına alınan Melih Ç., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi

Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi

Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi

Alkollü genç otomobilleri taşa tuttu, yakalanıp polise teslim edildi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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