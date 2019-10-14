Alkollü araç kullanan Seda Sayan'ın ehliyetine el konuldu

14.10.2019 08:02

Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'de sunuculuk yapan aynı zamanda O Ses Türkiye'de jüri üyeliğini yapan Seda Sayan, alkollü şekilde araç kullandığı için ehliyetini kaptırdı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI

56 yaşındaki Seda Sayan, önceki akşam araç kullanırken trafik kontrolüne takıldı. Magazin Hattı'nın haberine göre İstanbul Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

"2-3 KEZ ARAÇ KULLANIYORUM ONDA DA ALKOLLÜ YAKALANDIM"

Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 - 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşırttı.