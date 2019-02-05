Alişan ve Buse Varol, Doğacak Bebekleri İçin Ebeden Ders Aldı

Şarkıcı Alişan, önceki gün konser sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bebeğinin doğumuna günler kalan Alişan, eşi Buse Varol'la ebeden bebek bakım eğitimi aldıklarını söyledi.

"EBEMİZLE TOPLANTI YAPTIK"

'2. Sayfa' program muhabirinin sorularını yanıtlayan Alişan, şöyle konuştu: "Geçen hafta evde ebe vardı. Ebemizle toplantımızı yaptık o bana ummadık anda, kötü bir durumda ne yapmamız gerektiğini söyledi. Çocuk doğduktan sonra 'nasıl tutacağız', 'Buse nasıl emzirecek?', 'Doğum sırasında ne yapacağız?' gibi hepsini öğrendik.

"ÇOCUĞUM MÜZİK KULAĞI OLMASINI ÇOK İSTERİM"

Bu aralar bir çocuğum olacağı için de çok duygusalım. Ben de doğuma gireceğim için çok heyecanlıyım. Çocuğumun müzik kulağının olması da çok isterim."

"TÖVBE ESTAĞFURULLAH"

Alişan, muhabirin "Çocuğunuza kavgalı olduğunuz Demet Akalın'ın şarkılarını dinletir misiniz? sorusu üzerine cevap vermekten kaçınan Alişan "Tövbe estağfurullah" demekle yetindi.