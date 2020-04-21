Genç oyuncu Alina Boz'un köpeği vefat etti
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Alina Boz, Huzur, Magazin

Genç oyuncu Alina Boz'un köpeği vefat etti

Başarılı oyuncu Alina Boz'un bir süredir hasta olan köpeği öldü. Sosyal medya hesabından köpeğine veda ettiği bir paylaşım yapan oyuncu, "Bana karşılıksız sevgiyi öğrettin, sen benim kalbimin en güzel yerinde olacaksın" dedi.

21.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:37
Genç oyuncu Alina Boz'un köpeği vefat etti

Paramparça ve Elimi Bırakma gibi başarılı yapımlarda rol alan 21 yaşındaki genç oyuncu Alina Boz'un yıllardır baktığı köpeği vefat etti. Köpeğine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veda eden oyuncuya sevgilisi Mithat Can Özer'den destek gecikmedi.

"HUZUR İÇİNDE UYU PAMUK KALPLİM"

Ünlü oyuncu köpeğine şu sözlerle veda etti: "Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım.. Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim. Aslında dilerim ki senin gidişin birlerine fayda sağlasın. O yüzden; Lütfen, lütfen ve lütfen durumunuz yeterli ise köpeklerinize yılda bir kan testi yaptırın. Çünkü bazen dostlarımız bize çektikleri acıları göstermek istemeyebilirler. Ben bunu çok geç öğrendim, yetişemedim. Dilerim ki siz yetişirsiniz."

SEVGİLİSİNDEN DESTEK GECİKMEDİ

Uzun zamandır Alina Boz ile aşk yaşayan Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, Alina ile köpeğinin bir fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı: "Yas sevgi için ödediğimiz bedeldir.. Seni çok seviyoruz aslan..."

Genç oyuncu Alina Boz'un köpeği vefat etti

Kaynak: Diğer

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