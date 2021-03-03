Aliens: Fireteam PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC için duyuruldu!

Left 4 Dead benzeri üç oyunculu co-op PvE shooter oyunu Aliens: Fireteam, Cold Iron Studios tarafından 2021 yılında piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Aliens: Fireteam bu yaz PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One ve PC (Steam) için çıkış yapacak. Aliens evreninde geçecek oyunun duyurulmasıyla beraber oyun severler büyük bir heyecan yaşadı. Filmle paralellik gösterecek olan oyun Alien üçmesindeki olaylardan 23 yıl sonrasını anlatacak.

Oyuncular farklı özelliklere sahip beş oynanabilir karakter Gunner, Demolisher, Technician, Doc ve Recon arasında seçim yapacak ve çoklu görevler boyunca çeşitli düşmanlara karşı savaş verecek. Oyun çıkışıyla birçok yeniliğide beraberinde getirecek.

Tam anlamıyla bir Alien hayranı olan Cold Iron Studios kurucularından Craig Zinkievich oyunun o kadar büyük hayranıymış ki oyunu yapmak çocukluğundan beri en büyük hayali haline gelmiş. Oyun içerisinde RPG öğelerinin yanı sıra co-op oynanış mekanizması ile sunulacak. Sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı.

ALIENS: FIRETEAM OYUN HİKAYESİ 2021

NİHAİ AV

Orijinal Alien üçlemesinden 23 yıl sonra, USS Endeavour'da bulunan ve korkunç Xenomorph tehditleriyle savaşan bir Colonial Marine olarak meydana gelen destansı olaylarda önemli bir rol oynayın.

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Facehuggers'tan Praetorians'a evrimsel ölçekte 11 farklı Xenomorph dahil 20'den fazla düşman türüne karşı ezici olasılıklarla yüzleşin, her biri savunmasız denizcileri pusuya düşürmek, alt etmek ve içlerini boşaltmak için kendi zekasıyla tasarlanmış.