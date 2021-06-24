Aliens: Fireteam Elite çıkış tarihi belli oldu!
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Aliens: Fireteam Elite çıkış tarihi belli oldu!

Aliens: Fireteam Elite çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Cold Iron Studio tarafından geliştirilen orijinal Alien üçlemesinin bağımsız bir devamı niteliğinde olan Aliens: Fireteam Elite çıkış tarihi belli oldu. Aliens: Fireteam Elite hangi platformlar için çıkış yapacak? Aliens Fireteam Elite tanıtım videosu!

Cold Iron Studio tarafından Disney'in 20th Century Games işbirliğiyle geliştirilen üçüncü şahıs nişancı oyunu Aliens: Fireteam Elite 24 Ağustos'ta çıkış yapacak.

Alien üçlemesinden bağımsız bir devam niteliğine sahip olacak oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) platformlarına gelecek.

Aliens: Fireteam Elite, oyunculara "Endeavor Veteran Pack" ve dört ayrı indirilebilir içerik paketi (Görünümler, silah renkleri, aksesuarlar) içeren "Endeavour Pass"ın yer aldığı Digital Deluxe Edition paketini sunuyor. Bu paketin Steam üzerindeki fiyatı ise 390,00 TL.

Aliens: Fireteam Elite Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

ALIENS: FIRETEAM ELITE TANITIM YAZISI

İkonik Alien evreninde geçen Aliens: Fireteam Elite, gelişen Xenomorph tehdidini kontrol altına almak için gazi denizcilerden oluşan ateş takımının umutsuz bir savaşa sürüklendiği, iş birliğine dayalı bir üçüncü kişi hayatta kalma nişancı oyunudur.

Sen ve ateş takımın, Alien evrenine yeni hikayeler getiren dört eşsiz mücadelede çaresizce savaşırken iki oyuncuyla veya yapay zeka takım arkadaşlarıyla birlikte korkutucu Xenomorph ve Weyland-Yutani Sentetik düşman dalgalarıyla yüzleş. Kendi Koloni Denizcini oluşturup özelleştirerek çok çeşitli sınıflar, silahlar, teçhizat ve avantajlar arasından seçim yap ve bu heyecan verici hayatta kalma nişancı deneyiminde çok güçlü tuhaf varlıklarla savaş.

ALIENS: FIRETEAM ELITE TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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