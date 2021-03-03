Aliens: Fireteam duyuruldu

Üç oyunculu co-op PvE shooter oyunu bu yaz çıkacak.

Cold Iron Studios, Alien evreninde geçen Left 4 Dead benzeri üç oyunculu co-op PvE shooter oyunu Aliens: Fireteam'i duyurdu. Bu yaz PC, PS5, Xbox Series X | S, PS4 ve Xbox One'da piyasaya çıkış yapacak.

Fireteam, orijinal Alien film üçlemesinden 23 yıl sonra, 2202'de geçiyor. Xenomorph salgınları nadirdir, ancak uzaylılar hakkında yaygın olarak bilinir. 2187 tarihli Sömürge Koruma Yasası, evrende devriye gezmek ve kolonistleri Xenomorph salgınlarından korumak için savaş gemileri görevlendirdi.

Aliens: Fireteam Oyun içi Görüntüleri

Oyuncular için her biri benzersiz özelliklere sahip beş oynanabilir karakter sınıfı olacak. Bu sınıflar; Gunner, Demolisher, Technician, Doc ve Recon arasından seçim yapılıyor olunacak. Ayrıca çoklu görevlerin bulunduğu senaryolar boyunca çeşitli düşmanlara karşı savaş veriyor olacaksınız. 30'dan fazla silah, 70'den fazla silah eklentisi ve modu bulunacak. RPG ilerlemesi, 11 farklı Xenomorph tipi dahil toplamda 20'den fazla farklı düşman tipi de içerecek.

Kaynak: Playerbros