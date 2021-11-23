Alien Isolation iOS ve Android cihazlara geliyor

Creative Assembly'nin 2014 yılında piyasaya sürdüğü korkunç atmosferiyle korku hayranları tarafından film dünyasının dünya dışı varlığının en sadık rekreasyonlarından biri olarak bilinen Alien Isolation mobil cihazlara geliyor.

2014 çıkışlı oyun genellikle birçok kişi tarafından Alien serisinin en iyi oyunu uyarlamalarından biri olarak kabul edilir. Hayranların bilim kurgu dehşetinin PC ve konsolda piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra mobil cihazlara geleceği duyuruldu.

Sega America YouTube kanalına yüklenen yakın tarihli bir videoda, Alien Isolation'ın 16 Aralık'ta iOS ve Android cihazlara geleceği açıklandı. Paylaşılan bir dakikalık fragmanda kötü şöhretli Xenomorph avcısının yanı sıra Sevastopol uzay istasyonunun koridorlarına ve odalarına musallat olan düşmanca android hizmetçilerinin yanı sıra klasik korku tarzında oyundan kesitler gösteriyor.

Alien Isolation'ın mobil cihazlara 16 Aralık'ta çıkacağı duyuruldu. Oyunun fiyatlandırmasında ise henüz Türkiye fiyatları açıklanmadı. Oyun 15 dolar ücretle mobil cihazlara çıkış yapacak.

ALIEN ISOLATION MOBİL FRAGMANI

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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