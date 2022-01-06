Ali Yücelen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Yücelen'in hayatı ve biyografisi!

ALİ YÜCELEN KİMDİR?

Ali Yücelen 1974 yılında Mersin'in Anamur ilçesinde doğdu. Ankara Anadolu Lisesinde orta öğretimini tamamlayan Yücelen Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini bitirdikten sonra çeşitli devlet kurumlarında görev alan Yücelen en son Rekabet Kurumu'nda Araştırma Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. Eğitimine ve kariyerine uluslararası vizyon katabilmek için Amerika'da George Washington

Üniversitesinde finans üzerine yüksek lisans eğitimi yaptı. Hemen akabinde Türkiye'ye geri dönen Yücelen İş Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak görev yapmaya başladı. Kariyer hayatını devam ettiren Yücelen bu dönemde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde hala devam ettirdiği Doktora programına başladı.

Prestijli bu iki kurumsal deneyimini ve bilgi birikimini girişimcilik ruhu ile birleştirerek 2003 yılında Fikret Petrol A.Ş. firmasını kurdu. Hemen akabinde İlkas Denizcilik Nakliyat Lojistik San. Ve Liner Lojistik A.Ş. firmalarını kurdu. Yücelen bu iki firmanın yanında İlkin Dağıtım şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.

Genç ve dinamik girişimci ruhuna sahip Yücelen şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Genel Müdürlüğünü yürütmektedir.

Akaryakıt ve dağıtımı, deniz ve kara taşımacılığı sektörleri, gemi işletmeciliği ve taahhüt işlerinde faaliyet gösteren Ali Yücelen uluslararası eğitimi, iş deneyimi ve girişimcilik ruhunu 2006 yılında TÜGİAD çatısı altında birleştirdi. 2010 – 2012 yılları arasında TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜGİAD Ankara ve TÜGİAD Çukurova Şubeleri Koordinatörlüğü yapan Yücelen 26 Mayıs 2012 tarihinde 14. Dönem TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı ile onurlandırıldı.

İngilizce ve Almanca bilen Ali Yücelen evli ve üç çocuk babasıdır.

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