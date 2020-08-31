Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında? Ali Yörenç kiminle akraba? Ali Yörenç mesleği nedir? Ali Yörenç evli mi? Küçük yaşlardan beri dizi sektörünün içinde olan Ali Yörenç, özel hayatı ile de gündem düşmüyor. Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında? Ali Yörenç hangi dizilerde rol aldı?

Oyunculuk kariyeri boyunca bazı dizilerde boy gösteren Ali Yörenç, ünlü senarist Ece Yörenç'in de oğludur. 1,95'lik boyu ile dikkat çeken Ali Yörenç, ilişkileri ile magazin gündemde yer almaktadır.

ALİ YÖRENÇ KİMDİR?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerde rol aldı.

ALİ YÖRENÇ EVLİ Mİ?

Ali Yörenç uzun süre Survıvor yarışması ile tanıdığımız Fatmagül Fakı ile sevgili olmuş ve ikli nişanlanmıştı. Evlenmeleri beklenen ikli ayrılık kararı aldı. Son olark ise Berrak Tüzünataç işle görüntülenen oyuncu, magazin gündemini meşgul etti.

ALİ YÖRENÇ KİMİNLE AKRABA?

Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur. Dizilerde oğluna yer veren senarist Ece Yörenç, oğlu ile birlikte bir çok işte yer aldı.