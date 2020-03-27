Ali Vefa'nın ölüm döşeğindeki babasıyla yüzleştiği sahne Mucize Doktor'a damga vurdu
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Mucize, TV, Magazin

Ali Vefa'nın ölüm döşeğindeki babasıyla yüzleştiği sahne Mucize Doktor'a damga vurdu

Dün akşam 28. bölümüyle ekrana gelen Mucize Doktor'da Ali Vefa, ölmek üzere olan babasıyla yüzleşti. Duygusal anlar yaşayan Ali, hayatını kaybeden babasına "Seni affettim" diyerek veda etti.

27.03.2020 07:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 07:48
Ali Vefa'nın ölüm döşeğindeki babasıyla yüzleştiği sahne Mucize Doktor'a damga vurdu

FOX TV'nin en sevilen dizilerinin başında gelen Mucize Doktor, dün akşam 28. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizide Ali Vefa ile yıllardır küs olduğu babasının arasında yaşananlar izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

"SENİ AFFETTİM"

Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla'yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşti ve Ali babasıyla yüzleşti. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğurdu. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verdi. Ölüm döşeğinde olan ve hastanede tedavi gören babasıyla yüzleşen Ali Vefa zor anlar yaşadı. Ali'nin hayatını kaybeden babasına son sözleri ise "Seni affettim" oldu.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlendi ve direkt birbirlerine girdiler. Babasını kurtarmaya karar verdiği için köşeye sıkışan Ali, babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıttı. Bunun üzerine manevi kardeş olan Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine geldiler.

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