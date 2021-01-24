Canlı yayında eşi Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan eşi Ali Toprak'ı, Müge Anlı canlı yayınında öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak'ın çıkarıldığı adliyede işlemleri tamamlandı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİNİ TEKRARLADI

Dün, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından 2 saat boyunca ifade veren Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" sözlerini tekrarladı. İfadesinin ardından işlemleri tamamlanan Alime Toprak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"6 AYDIR BİR CANİ İLE İÇ İÇEYMİŞİZ"

Edinilen bilgiye göre savcılığın dosya için gizlilik kararı aldığı kaydedildi. Ali Toprak'ın eniştesi Durmuş Can, "6 aydır bir cani ile iç içe berabermişiz. Anamur emniyetine, cinayeti ortaya çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

OLAY CANLI YAYINA TAŞINMIŞTI

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Mersin Anamur'da 31 Ağustos günü çalıştığı serada öldürülen 44 yaşındaki Ali Toprak'ın cinayetini açığa çıkarmak için eşi ve yakınlarını ağırlamıştı. Yayında cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan Alime Toprak; "Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü" demişti. Ancak Müge Anlı'nın ulaştığı güvenlik kamerası görüntüleri, Alime Toprak'ın olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığını ortaya çıkarmıştı.

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Müge Anlı'nın; "Varsa bir bildiğin, anlat" demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. "Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali'yi öldürdüm" demişti.

"BEN ÖLDÜRMESEYDİM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Cinayeti itiraf ettikten sonra canlı yayına gelen kadın, "Beni öldürmek için bıçakla üstüme yürüdü. O zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı? Ben yapmasaydım o bana yapacaktı. Ben cesedin başında bir süre donup kaldım. Çocuklarımın duymasını istemiyordum. Büyük oğlum her şeyi biliyor ama bir kere de 'Benim babam öldü' diye ağlamadı. Çünkü ona çok çektirdi. Oğlum babasının öldüğünü öğrenince 'Anne kurtulduk' dedi. Çok kaçmaya çalıştım ama 'Çocukları öldürürüm' diye tehdit etti" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL