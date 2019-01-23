Ali Sunal'dan Duygulandıran Ayşen Gruda Mesajı!
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 74 yaşında hayatını kaybeden Ayşen Gruda için sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile takipçilerini duygulandırdı.
Kemal Sunal oğlu ünlü oyuncu Ali Sunal, hayatını kaybeden Ayşen Gruda paylaşımıyla duygulandırdı.
TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI
Ünlü oyuncu Ali Sunal Instagram hesabından , Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal'ın birlikte çektirdikleri Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafı paylaşarak "Yanına geliyor iki gözünün çiçeği..." notunu ekledi. Sunal bu paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Paylaşıma yorum yapan bir takipçisi, "Allah babanıza da Ayşen Gruda'ya da rahmet eylesin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Unutulmaz film unutulmaz Allah rahmet eylesin." yorumunu yaptı.
"CANIM ACIYOR"
Ünlü oyuncu Ali Sunal Ayşen Gruda'nın ölümünün ardından acısını dile getirerek, "Canım acıyor. Ne yazacağımı bilemiyorum. Ayşen ablam, canım, kıymetlim, hayran olduğum benim. Yaramaz çocuk ablam mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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para ile imanın kimde oldugunu Allahtan başka kimse bilemez artistlerin imansız oldugunu kim söylerse kendi imanını kayıp eder emin olmadıgın birşey hakkında fikir beyan etmek iftira demektirCevap Yaz Yayından Kaldır
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şöyle bir işim olsa sabah geç gidip akşam erken gelsem ne güzel olurdu memur kadar degerimiz olmadı bu dünyada sabah kakara kikiri akşam tamba tumba esmer bomba al 4 bin tl maaş çekil sonrada sosyalistcilik oyna işcinin aldıgı parayı beyenme beyenirmi tok açın halinden anlarmı karnı tok sırtı pek sen neden fazla alıyorsun desek e ben okudum hemen statü koyar sonrada eşitlik felan falan ayakları yaparlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Müminlere müjde ,cuma günü mehdiliğimi ilan ediyorum.Cevap Yaz 8 141 Yayından KaldırFUAT SUNA: SEN DÜRBBÜNLÜ DEGİLSİNYayından Kaldır
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Ben tam 10 sene ilim tahsil ettim,,cahil bir kişi degilim,,ezbere konuşacak biri aslaa degilim..bu artist tayfasının imanın olmadığını ispat etmeye hazırım..onlar iman ve islam düşmanıdırlar..toplumun ahlakını hiçe sayan alaycı aldatıcı günahkar varlıklardır.onların ahirette gidecekleri bir yerleri sadece cehennemdir.onları sevenlerde oraya gideceklerdir.Cevap Yaz 25 218 Yayından Kaldır