Ali Sunal'dan Duygulandıran Ayşen Gruda Mesajı!

Kemal Sunal oğlu ünlü oyuncu Ali Sunal, hayatını kaybeden Ayşen Gruda paylaşımıyla duygulandırdı.

TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Ünlü oyuncu Ali Sunal Instagram hesabından , Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal'ın birlikte çektirdikleri Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafı paylaşarak "Yanına geliyor iki gözünün çiçeği..." notunu ekledi. Sunal bu paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Paylaşıma yorum yapan bir takipçisi, "Allah babanıza da Ayşen Gruda'ya da rahmet eylesin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Unutulmaz film unutulmaz Allah rahmet eylesin." yorumunu yaptı.

"CANIM ACIYOR"

Ünlü oyuncu Ali Sunal Ayşen Gruda'nın ölümünün ardından acısını dile getirerek, "Canım acıyor. Ne yazacağımı bilemiyorum. Ayşen ablam, canım, kıymetlim, hayran olduğum benim. Yaramaz çocuk ablam mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.