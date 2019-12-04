: Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi

04.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:01

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu mu? sorusuna İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı yanıt verdi. Çataklı, Davutoğlu ve Babacan adına yapılmış herhangi bir başvuru yapılmadığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"BİZE BİR BAŞVURU YAPILMADI"

"Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni parti için İçişleri Bakanlığına başvuru yaptı mı?" sorusuna Çataklı, "Bu konuda Bakanlığımıza söz ettiğiniz kişiler tarafından veya onların adına yapılmış herhangi bir bildirim henüz yok. Bize bir başvuru yapılmadı." dedi.

ADİL ÖKSÜZ İLE İLGİLİ SON DURUM

İsmail Çataklı, FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ve Muhammed Dahlan ile ilgili son duruma ilişkin sorusunu, "Dahlan ile ilgili güvenlik birimlerimiz, çalışmalarını tamamlayarak dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirdiler. Süreç bundan sonra yargı tarafından işletilecek. Kırmızı bültenle ilgili süreci biz de takip edeceğiz. Adil Öksüz konusuyla ilgili de son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir açıklaması oldu, bunun üzerine ilave bir söz söylemeyeceğiz." şeklinde cevapladı.

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