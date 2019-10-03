Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cenaze töreninde bir araya geldi

03.10.2019 13:47

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren ve AK Parti'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile geçtiğimiz gün Temel Karamollaoğlu'yla görüşen eski bakan Ali Babacan, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ın annesi Nahide Dağdaş'ın cenaze törenine katıldı.

CENAZEDE BULUŞTULAR

Ulus'taki Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilk olarak Ali Babacan geldi. Babacan'dan sonra camiye gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş'a başsağlığı diledikten sonra Ali Babacan'la tokalaştı. Cenaze törenine eski bakanlar Beşir Atalay ve Sadullah Engin de katıldı.

YENİ PARTİ KURMA ÇALIŞMALARI

AK Parti'nin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ahmet Davutoğlu AK Parti'den ayrılmıştı. Buna karşın Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek partiden istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Ali Babacan geçtiğimiz gün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelmişti.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisini 2 ay içinde açıklaması bekleniyor. Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, genel merkez olarak kullanılmak üzere Ankara Beysukent'te üç katlı bir bina tuttuğu geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.