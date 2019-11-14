Ali Babacan, kuracağı partide 'Demokrasi' ya da 'Demokrat' kelimelerine yer vermek istiyor

14.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:08

AK Partili eski Devlet Bakanı Ali Babacan'ın en geç 31 Aralık'a kadar kurması beklenen yeni partisi "demokrasi" söylemi ile yola çıkacak. "Demokrasi" ya da "Demokrat" sözcüğünün partinin isminde de yer alabileceği bildirildi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre; sınır ötesi harekat nedeniyle partinin kuruluş tarihinde bir erteleme olmadı, sadece söylemleri ile kamuoyunun önüne çıkma konusundaki program ertelendi.

Harekatın ülke gündemindeki yerinin gerilere düşmeye başlaması ile Babacan liderliğinde kurulacak parti kısa süre içinde daha görünür olmaya başlayacak.

Partinin kuruluş çalışmaları sırasında profesyonel şirketler ya da yüzyüze temaslarda "demokrasi" talebinin öne çıktığını, iktidara eleştirilerin bu çerçevede yoğunlaştığını gören yeni parti kurmayları, bu arayışın altını çizerek yola çıkmaya hazırlanıyor.

KURUCULAR KURULU'NDA 'DEMOKRATİK TAVIR' ŞARTI

Yeni partinin 60 kişiden oluşması planlanan Kurucular Kurulu'na seçilecek kişilerde öncelikle "Demokratik tavır" aranacak. Bu özelliğinin yanı sıra akademik çevreler, ekonomi ve siyaset alanında öne çıkanlar ile profesyonel yaşamında söz sahibi olan isimlere kurulda yer verilmek isteniyor. Geçmişte AK Parti'de siyaset yapanların da bulunacağı belirtilen kurulun ağırlığının kadın ve gençlerden oluşacağı bildirildi.

İlk günden bu yana dillendirilen 'Gül destekli Babacan hareketi' çizgisi değişmedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül partinin hiçbir organında görev almayacak. Partinin kuruluş çalışmalarını yürüten kurmay heyet Ali Babacan'ın yanı sıra, AK Partili eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün'den oluşuyor.

DAVUTOĞLU'NA DAVET

Bu arada, parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Partiyi Babacan kursun, siz destekleyin, aynı siyasi çizgideki iki parti amaca ulaşılmasını zorlaştırır" mesajı gönderildiği öğrenildi.

Ancak Davutoğlu'nun "Biz kuruluş aşamasına geldik" diyerek bu öneriyi geri çevirdiği bildirildi.

Partinin kuruluş tarihinin yaklaşması ile AK Parti kadrolarında katılım için nabız yoklayanların arttığı da bildirildi. Ancak "AK Parti'yi bölen olmamak" için bu isimlere yeşil ışık yakılmadı. Katılımlara partinin kuruluşunu tamamlanmasından sonra izin verilecek.