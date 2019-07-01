Ali Babacan'ın kuracağı söylenen yeni parti için harekete geçeceği tarih belli odlu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ali Babacan'ın liderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, Babacan'ın yeni parti için önümüzdeki hafta düğmeye basacağını öne sürdü.

Muharrem Sarıkaya, "Babacan, 'Şimşek'siz başlayacak" başlığıyla yayımlayan yazısında son dönemde sıkça konuşulan yeni parti iddialarıyla ilgili kulis bilgisi aktardı. Sarakaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK PARTİ'DEN İSTİFALARI SIRALI GELECEK"

"Yeni siyasi hareket kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da açıklayan Ali Babacan'ın parti kurmak için harekete geçme tarihi kesinleşmiş. Yakınındakilerin aktardığına göre gelecek haftadan itibaren düğmeye basılacak. Burada dikkat çeken ise AK Parti'den ayrılma süreci… Kurucular Kurulu içinde olduğu için Ali Babacan açısından AK Parti'den istifa etmesi zorunluluk arz ediyor. Birlikte yola çıktığı Beşir Atalay, Nihat Ergün gibi isimler için elzem değil. Ancak aktarıldığına göre onların da AK Parti'den istifaları sıralı gelecek."