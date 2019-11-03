Ali Babacan'ın ekibi, yeni kurulacak partide "AK Partili olmayacak" haberlerini yalanladı

03.11.2019 12:20

Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı partiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Partinin aralık sonuna doğru resmen kurulacağı, AK Partili milletvekilleri ve eski isimlere sıcak bakılmadığına yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

BABACAN'IN PARTİSİNDE SON DURUM

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik, aralık ayı sonunda parti tabelasını asmaya hazırlanan Ali Babacan cephesindeki son durumu yazdı. Çelik'in yazısının bir bölümü şöyle:

Yine bazı haberlere yansıdığı gibi "kurucular kurulunda geçmişte AK Parti'de yöneticilik veya milletvekilliği yapmış isimlerin veya hâlihazırda milletvekili olanların yer almayacağı" yönündeki bilgilerin de doğru olmadığını belirtiyorlar.

Babacan ekibi siyasi etik gereği hâlihazırda milletvekili olanlara veya hâlihazırda bir partinin yöneticisi sıfatına sahip olanlara teklif götürmedi. Talep onlardan gelirse bu isimlerle görüşüldü. Yani alınan prensip kararının, "şu şu isimler kurucular kurulunda yer almayacak" gibi bir bağlayıcılığı yok.

"PARTİYE İLGİ BÜYÜK"

"Kurucular kurulunda siyasi yelpazenin farklı renkleri yer alacak mı?" sorusuna ise "Renkli bir tabloyla karşılaşacaksınız. Kurucu yapının oluşuna katkı sunanlara bakınca insanlar kendisini asli kurucu unsur gibi hissedecek" yanıtını veriyorlar.

Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilgi büyük. Öyle ki, Babacan'ın bire bir yaklaşık bin (1000) kişiyle görüştüğü, bir o kadar da bekleyen olduğu ifade ediliyor. Her bir görüşmenin yaklaşık bir, bir buçuk saat sürdüğü belirtiliyor.

Babacan görüşmelere devam ediyor ama kuruluş için planlanan takvimde sona yaklaşıldığından, kısa süre içinde görüşmelere nokta konulacağı ve partinin kuruluşundan sonra katılımların sürebileceği yorumu yapılıyor.

Yola kimlerle çıkılacağı kısmen şekillense de kurucular kurulunun tam kadro netleşmesi için görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.

"ARALIK SONUNDA PARTİ KURULACAK"

Bugünlerde üzerinde harıl harıl çalıştıkları ise ekonomi, yargı, eğitim, sağlık vb. alanlarda oluşturulan çalışma masalarında kaleme alınan politika temel metinleri… Partinin yol haritasını belirleyecek bu metinler için konunun uzmanları ve siyasetçiler birlikte çalışıyor. Bir kez daha "Öngörülen tarih nedir?" diye sordum. Şu cevabı aldım: Parti aralık ayı sonunda, planlandığı gibi kurulacak.