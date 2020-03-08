Ali Babacan'ın çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü partisini Çarşamba günü kuracak. Babacan'ın yeni partisinin isminin DEVA olacağı öğrenildi.

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü partiyi önümüzdeki Çarşamba günü kuracak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteklediği Babacan'ın kuracağı partinin adının DEVA partisi olacağı öğrenildi.

PARTİNİN ADI "DEVA" OLACAK

Ali Babacan aylardır kurulması beklenen yeni partisini, kulislere sızan bilgiye göre Çarşamba günü kuracak. Babacan'ın partisinin ismi ise DEVA Partisi olacak. Öte yandan partinin kurucular kurulunda, aktif görev alan vekillerin de olacağı öğrenildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULACAK

Ali Babacan'la birlikte Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Beşir Atalay gibi isimlerin de kurucuları arısında yer alacağı yeni partinin kuruluş dilekçesi Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

İSMİ VE LOGOYU BABACAN AÇIKLAYACAK

Bakanlığa dilekçe verilmeden önce Ali Babacan, partinin ismini ve logosunu açıklayacak. Babacan'ın, yeni partinin programını genel çerçevesiyle kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

KURUCULAR ARASINDA KİMLER VAR?

Babacan'ın Deva Partisi'nin kurucular kurulunda halen Meclis'te görev yapan bazı milletvekillerinin de yer alacağı öğrenildi. Kurucular arasında daha önce farklı partilerde siyaset yapan, liberal-demokrat çizgiye yakın bazı isimlerin de olacağı belirtildi.