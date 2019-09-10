Ali Babacan'dan "kayyum" açıklaması: Seçilmişleri sadece bağımsız yargı görevden alabilir

10.09.2019 10:30

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"HALKIN İRADESİ DEMOKRASİLERDEKİ EN ÖNEMLİ GÜÇTÜR"

Babacan, Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'a yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir insanı görevden alabilecek bir gücün sadece ve sadece hukuktan güç alan bağımsız yargıda olması lazım. Çünkü halkın iradesi demokrasilerdeki en önemli güçtür" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

"SEÇİLMİŞLERİ SADECE BAĞIMSIZ YARGI GÖREVDEN ALABİLİR"

Seçmenin iradesine saygı göstermek gerektiğini aksi takdirde demokrasiye büyük zarar verileceğini belirten Babacan, "Halkın iradesini dengeleyebilecek güç ancak bağımsız yargı olabilir. Yoksa vicdanlarda derin yaralar açılır. Bir de burada tabi güvenilir ve bağımsız bir yargı gerekiyor. Demokrasi önemli ama hukuk da çok önemli. Demokrasilerde hukuku göz ardı ederseniz, demokrasi bir süre sonra otokrasiye dönüşebilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden uzaklaştırılmasına ve yerlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamada "Yürütülen adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış ve aynı Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamada, Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütüyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" gerekçesi sunulmuştu. Bakanlığın açıklamasına göre, görevden alınan belediye eş başkanlarından Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 1 kovuşturma ve 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında 2 kovuşturma ve 4 soruşturma, Bedia Özgökçe Ertan hakkında da 1 kovuşturma ve 6 soruşturma dosyası bulunuyor.