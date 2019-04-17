Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre, Notre Dame Katedrali Yangınından Son Anda Kurtuldu

Sunucu Petek Ertüre, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ali Ege ile hafta sonu Fransa, Paris'e tatile gitti. Ertüre ve oğlu Ali Ege'nin Notre Dame Katedrali'nden ayrıldıktan hemen sonra yangının çıktığı ortaya çıktı.

NOTRE DAME KATEDRALİ'NE GİTTİLER

Posta'nın haberine göre, Petek Ertüre 5 yaşındaki oğlu Ali Ege ile Disneyland'da eğlendiler. Sonra da 850 yıllık Notre Dame Katedrali'ne gittiler.

"BİZDEN HEMEN SONRA O KORKUNÇ YANGIN ÇIKTI"

Petek Ertüre, "Bizden hemen sonra o korkunç yangın çıktı. Allah korudu. Ucuz kurtulduk. Uzaktan izlemek bile dehşet vericiydi" dedi.