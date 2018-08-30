Ali Ağaoğlu'nun Çok Konuşulan Eski Sevgilisi, Babası Yüzünden Sevgili Olduklarını İtiraf Etti

Kendisinden 41 yaş büyük sevgilisi Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştiri odağı olan Duygu Su Gülpınar, TEVE 2'de yayınlanan 2. Sayfa'nın konuğu. Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Gülpınar, "Babamla küs olmasaydım Ali'yle sevgili olmazdım" dedi.

"ARAMIZDAKİ SAYGI BİTTİ"

Ağaoğlu ile ayrılıkları hakkında konuşan Duygu şunları söyledi: "Saygı bitti. Hiç kıskanç birisi değilim. Artık rutine bağladı. 3 yıldır aynı çatı altında. İş temposu çok yoğun. Aynı evin içinde bile göremiyordum. Bildiğim şeyleri unuttum. İleri gitmem gerekirken, yerimde saydığımı fark ettim. Daha gencim, yapmam gereken çok şey var dedim. dışarıdan baktığında çok lüks, şaşalı bir hayat ama içinde olduğunda fark etmiyorsun. Ayrıldıktan sonra kişisel eşyalarım bende ayakkabılar, elbiseler, takılar vs. onun dışındaki her şeyi bırakıp çıktım.

"BABAMLA KÜS OLMASAYDIM ALİ'YLE BİRLİKTE OLMAZDIM"

Babasıyla bale bölümünü okuduğu için küs olduğunu söyleyen Gülpınar, "Genç kızsanız ve yalnızsanız arkanıza bir omuz istiyorsunuz. Babam var ama varlığı ile yokluğu ayrı bir şey. Babam 1969 doğumlu bu ilişkiye başta tepki göstermiş ama sonra düzelmiş. Babamla küs olmasaydım Ali Ağaoğlu ile birlikte olmaz ve şu an buradan oturmak yerine bale yapıyor olurdum" dedi.

"İLİŞKİDE YAŞ FARKINI HİSSETMEDİM"

Ağaoğlu ile aralarında 41 yaş bulunan Duygu Su Gülpınar, "Dışarıdan bakılınca çok şaşalı ama içindeyken öyle olmuyor her şey çok normal geliyor. Yaş farkını da yaşarken hissetmiyorsun. gerçekten mutluydum. Onun o yaşta olduğunu düşünmüyorum. Hep şen şakrak biriydi" dedi.