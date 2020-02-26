: Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı

26.02.2020 23:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:26

Aleyna Tilki, yeni klibi 'Yalan'ın yarın Youtube'da yayında olacağını duyururken, klip çekiminden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

KLİP İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Genç şarkıcının yeni klibini duyurduğu paylaşımındaki imajı takipçileri tarafından çok beğenildi. Aleyna'nın uzun ve renkli çizmeleri ve kısa şortlu hali takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Paylaşımında klibiyle ilgili bilgileri veren Aleyna Tilki, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Yalan, YARIN klibiyle beraber 15.30da YouTube'da yayında. Sözünü müziğini kendim yaptığım, aranjesini Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı Yalan'ı bu gece 12'den sonra da müzik platformlarında dinleyebileceğiz Çok heyecanlıyım..."

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