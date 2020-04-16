Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, karantina günlerini evinde geçiriyor. Her yaptığı ve söylediği olay olan Tilki, son paylaşımıyla da gündeme oturdu. Evinde küvete girip poz veren Aleyna Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aleyna Tilki, küvetinin etrafını oyuncaklarıyla doldurdu. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.