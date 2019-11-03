Aleyna Tilki, kuaför çıkışı yüzünü elleriyle gizledi

03.11.2019 12:07

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimlerle komşu olması ve tuttuğu evin kirasının 82 bin TL olması çok konuşulmuştu. Her yaptığı ile olay olmayı başaran Aleyna Tilki kısa bir süre önce Türkiye'ye döndü. Basınla barışık olan genç popçu bu kez yaptığıyla şaşırttı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Aleyna Tilki önceki akşam Kuruçeşme'deki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Posta'nın haberine göre, çıkışta gazetecileri gören Tilki, elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Bu davranış karşısında şaşkınlık yaşayan haberciler Aleyna'ya "Yüzünüzü neden gizliyorsunuz?" diye sordu. Popçu "Havamda değilim, çirkin çıkarım" cevabını verdi.

KOSTÜMÜYLE ÇOK KONUŞULDU

Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı için giydiği kostümle çok konuşulmuştu. Tilki paylaşımının altına "Halloween'de Aleyna Tilki oldum" notuyla dikkat çekmişti.