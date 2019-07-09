Aleyna Tilki kalça dansıyla sahneye damga vurdu
Magazin gündeminin en çok konuşulan ismi Aleyna Tilki, sahne dansıyla ağızları açık bıraktı.
Son günlerde aldığı kilolarla çok konuşulan Aleyna Tilki, verdiği konserde hayranlarını şarkılarıyla coşturdu. Tilki, sahnede ettiği dans şovuyla ise geceye damga vurdu.
AŞK İDDİALARINA CEVAP VERDİ
Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'yla adı aşk dedikodusuna karışan genç şarkıcı iddialara "Hepsi benim arkadaşım" diyerek son noktayı koymuştu.
"EVLİLİK BANA UYMUYOR"
Biriyle el ele ne zaman görüleceği sorusuna ise Tilki, "Zor bir şey. İlişki benim karakterime çok uygun bir şey değil" yanıtını verdi. Evlilik size uzak denilince de, "İnşallah evlenirim de şu an uygun değil, uymuyor bana" diye cevapladı.
YORUMLAR (10)
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Emrah Karaduman iyi yetiştirmiş, ünlü olmak isteyenin hazin sonu..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu kızın annesi olmadığım için çok şanslıyımCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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he he öyledir ama olsaydın parayı göreydin 180 dece u dönüşü yapardınYayından Kaldır
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Dogru söylüyorsunuz. Cok anlamli bir söz. Ne mutlu size2 Yayından Kaldır
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AKYAZILI PAŞA bu kadar kıvıramaz helal olsun.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tüm tükiye kalçana mastor yaptı şimdi rahatlaananla beraberCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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tüm tr değil senin gibi abaza mahluklar yapmıştır sen daha taş devrinde olduğun için normal ha gayret evrim geçirmene 2 3 milyon sene kaldı her kez senin gibi cinso muYayından Kaldır
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ALEYNAYLA EVLENMEM LAZIM. . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Emrah! kız elden gidiyeeaahhh :DCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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aslin da evlliik kimseye uymiyor gunluk kim denk gelirse kafasi zaten baska sey de beklenmez bence yanlis meslek de bu olmadik insanlari yukseklere getirmek yanlisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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