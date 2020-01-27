Aleyna Tilki: İngilizce şarkı çıkartacağım

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:41

Yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Tilki, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi. "Bu sene içerisinde İngilizce bir şarkı çıkartacağım. Daha sonrasında da albümü çıkarmayı düşünüyorum. Amerika hazırlıklarımı yapıyorum. Bu ay içerisinde tekrar gideceğim." diye konuştu.



