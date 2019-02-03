Aleyna Tilki En Büyük Hayalini Gerçekleştirerek Selda Bağcan'la Düet yaptı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin bir süredir hayalini kurduğu düet önceki gün gerçekleşti. Tilki, usta sanatçı Selda Bağcan'la konserinde düet yaptı.

SELDA BAĞCAN'LA DÜET YAPTI

Tilki, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok sevdiği, Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden Selda Bağcan'la aynı sahneyi paylaştı. Aleyna Tilki, "en sevdiğim türkü" diye bahsettiği Gesi Bağları parçasını söylerken, Selda Bağcan da sahneye çıkarak türküye eşlik etti.

ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDU

Selda Bağcan ile aynı sahnede yer alan Aleyna Tilki'nin heyecanı kameralara yansıdı. Selda Bağcan türkü bitiminde seyircilere, "Sürprizi beğendiniz mi" diye sorarken, konseri izleyenler ise Bağcan'ı alkış yağmuruna tuttu.