Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz?
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin muhabirlere karşı sergilediği hareket tepki çekti. Tilki, muhabirlere "Paçalarımı indirir misiniz?" dedi.
Her hareketi olay olan Aleyna Tilki, geçen gün başlayan Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'e gitti. Birçok ünlü ismin akın ettiği defilede objektiflere poz veren Tilki, sergilediği hareketler ve sosyal medyada büyük tepki aldı.
SERGİLEDİĞİ TAVIR ELEŞTİRİLDİ
Magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında olan davete genç şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. 18 yaşındaki Aleyna Tilki'nin muhabirler karşısında sergilediği tavır eleştiri yağmuruna tutuldu.
"PAÇALARIMI BİRAZ İNDİRİR MİSİNİZ?"
Aleyna Tilki, objektifler karşısında ilginç hareketlerde bulunarak poz vermeye çalışırken, yakınında bulunan kişilere, "Paçalarımı biraz indirir misiniz?" dedi.
TEPKİ TOPLADI
Tilki'nin bu hareketine ise sosyal medya kullanıcıları, "Paçalarını kendi indiremiyor mu?" şeklinde tepki geldi.
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emrah ile ilk çalışması mukemmel oldu ikincisi saman gibi, yinede iyi gidiyor devam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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simartin simartin magazinciler yakinda size daha baska görevler vermeye baslarsa sasirmyin)))))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Medyanin simarttigi zavalli biri, gelecekte ruh halinden endise ediyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sosyal medyanin sosyal ici bos cok ses cikaran soytarilari.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MAL MI BU KIZZCevap Yaz Yayından Kaldır