Aleyna Tilki'den ilginç paylaşım: Aranızda çoban olan var mı?
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Aleyna Tilki'den ilginç bir istek geldi. Tilki, hayranlarının arasında çoban olup olmadığını sordu.
Gerek şarkıları gerekse paylaşımları ile dikkat çeken Aleyna Tilki son attığı tweette şaşırtan bir talepte bulundu.
"ÇOBAN AMA TELEFONU OLAN BİRİ VAR MI?"
Tilki, "Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde; dağı, koyunları,çimenleri,oksijenihissedenlerden duymak istiyorum." açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı.
"BU NASIL ÜSLUP"
Tilki'nin bu tweetine takipçileri esprili yorumlarla karşılık verdi. Bir kullanıcı ise Tilki'nin paylaşımına "Çoban olan ama "telefonu da olan"resmen aşağıladın ya bu nasıl üslup" diyerek tepki gösterdi.
YORUMLAR (14)
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Burada çoban olan ama telefonuda olan derken ? Bi telefon alamayacak kadar mı küçük görüyorsun çabanı. Bu arada çoban değilde sürü yöneticisi dersen daha nazik olursun :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başka haber kalmamisCevap Yaz Yayından Kaldır
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evet telefonum var ben tilki cobaniyim ara beni beni bulCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dağları en iyi komandalar bilir? Komanda tugayına gel.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GERİ ZEKALI SANATÇI MÜSVETTESİ. ÇOBANLAR DA UYDU TELEFONU VAR ARTIK.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇOBAN YOK AMA ÇOBANIN KAVALI VAR ÜFLERSENCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
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kızın bu yaşta görmediği kalmamış. . şimdide çobanı merak ediyor. . .Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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hüsnü çoban da varCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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BENCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Bumudur geleçeğimizi bu kızamı emanet edecez vay halimize bizim kızım gezmek tozmak istiyorsan gidersin, çobanlık beygamberlik mesleğidir dalga geçilmez işallah hiç bir işin rast gitmezCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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