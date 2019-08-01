Aleyna Tilki'den ilginç paylaşım: Aranızda çoban olan var mı?

Gerek şarkıları gerekse paylaşımları ile dikkat çeken Aleyna Tilki son attığı tweette şaşırtan bir talepte bulundu.

"ÇOBAN AMA TELEFONU OLAN BİRİ VAR MI?"

Tilki, "Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde; dağı, koyunları,çimenleri,oksijenihissedenlerden duymak istiyorum." açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı.

"BU NASIL ÜSLUP"

Tilki'nin bu tweetine takipçileri esprili yorumlarla karşılık verdi. Bir kullanıcı ise Tilki'nin paylaşımına "Çoban olan ama "telefonu da olan"resmen aşağıladın ya bu nasıl üslup" diyerek tepki gösterdi.