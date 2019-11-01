01.11.2019 14:52

Eğitimine Amerika'da devam eden genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftayı ailesiyle geçirdi. Annesi ve kız kardeşiyle zaman geçiren Tilki, dün de Cadılar Bayramı'nı kutladı.

ŞEYTAN KOSTÜMÜ GİYDİ

İlginç kostüm ve makyajlarla kutlanan Cadılar Bayramı akımına Aleyna Tilki de katıldı. İlginç giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'nı şeytan kostümüyle kutladı. Tilki, dün akşam yaptığı kombinde kırmızı peruk, mini kırmızı etek, file çorap, topuklu ayakkabı ve ilginç aksesuarlar kullandı.

"ALEYNA TİLKİ OLDUM"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, şeytan kostümlü pozlarını "Halloween'de Aleyna Tilki oldum" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Tilki'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.