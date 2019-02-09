Aleyna Tilki, 1,5 Sene Önce Giremediği Mekanda Konser Verdi

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bir buçuk sene önce yaşı tutmadığı için konser veremediği Uludağ'da sahneye çıktı. Tilki, gece boyunca kendisini dinlemeye gelenlere müzik şöleni sundu. Sahnesine popüler şarkısı 'Cevapsız Çınlama' ile başlayan Aleyna Tilki, hayranlarından sürekli şarkılarında kendisine eşlik etmesini istedi. Genç şarkıcı gece boyunca sahnede şarkı söyleyerek dans etti.

BİR BUÇUK SENE ÖNCE GİREMEDİĞİ YERDE KONSER VERDİ

Bir buçuk yıl önce yaşı küçük olduğu için Uludağ'daki konseri iptal edilen Aleyna "Artık abla oldum, 18'imi geçtim, Uludağ vizesi aldım. Eksi 10 derecede şarkılarla içinizi ısıtmaya geldim." dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR HAYALLERİMDEN BİRİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİM"

Gecede geçen günlerde İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi konserinde Selda Bağcan'la yaptığı düetten de bahseden Tilki, "En büyük hayallerimden biri Selda Bağcan ile tanışıp beraber türkü söylemekti. Çok şükür hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. Benim için çok özel ve anlamlı bir geceydi." diyerek mutluluğunu dile getirdi.