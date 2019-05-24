ALES Sonuçları ÖSYM Tarafından Açıklandı

5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşitirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) 30 Mayıs tarihinde sonuçlarının açıklanması beklenirken bugün ÖSYM tarafından açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenecekler. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sundu.

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ALES SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ

YÖK'ün, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan ALES sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.