ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav belgesi nasıl alınır? ALES/1 ne zaman? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!
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ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav belgesi nasıl alınır? ALES/1 ne zaman? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuruları tamamlanmıştı. Sınava girecek adaylar heyecanla sınav giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyor. ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/1 ne zaman? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı! ALES sınav belgesi nasıl alınır?

ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav belgesi nasıl alınır? ALES/1 ne zaman? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!
08.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:36

2020 ALES sınavı 16 Ağustos Pazar tarihinde yapılacak ve başvuruları bitti. Sınava girecek adaylar giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyorlar. Peki, ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav belgesi nasıl alınır? ALES/1 ne zaman? ALES giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

2020 yılında yapılacak olan ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav için başvurular bitmiştir. ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.

ALES 2020 SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

ALES/1 2020 sınav giriş belgeleri yayınlandı.

16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'nin takvimine göre ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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